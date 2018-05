Ingresso gratuito per le mamme al Gardaland SEA LIFE Aquarium in occasione della loro festa

In occasione della Festa della Mamma 2018, Gardaland SEA LIFE Aquarium ha pensato di dedicare un momento magico a tutte le mamme ed ai loro bambini! Domenica 13 maggio alle ore 13.00 ed alle ore 17.00, presso la sala cinema dell’Acquario, i talker narreranno un’incantevole fiaba sulla nascita delle stelle marine, accompagnandola con una videoproiezione di immagini. Protagonista di questa simpatica storia una stella che, volando troppo veloce, dal cielo si ritrovò sul fondo del mare; accolta dalle creature marine e dal Re del Mare, decise di fermarsi diventando una “stella marina”.

Al termine della proiezione verrà consegnata a ciascuna mamma una pergamena con la fiaba, che potrà così leggere a casa ai suoi bambini e una stella marina in cartoncino da personalizzare con il proprio nome e quello del bambino. Mamme e bimbi verranno inoltre invitati ad assistere all’affascinante momento dell’alimentazione degli squali, per scoprire di più su queste misteriose creature.

In questa speciale giornata tutti i bambini potranno regalare alla loro mamma l’ingresso all’Acquario: il biglietto sarà infatti gratuito per tutte le mamme e, a pagamento, solo per il bambino al costo di € 10,50 se inferiore ai 10 anni, gratuito se il bambino è inferiore al metro di altezza.

Domenica 13 maggio l’Acquario sarà aperto dalle ore 10.00 alle 18.00.