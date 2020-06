Il parco divertimenti di Gardaland apre al pubblico e inaugura la sua nuova stagione

Gardaland riapre per farti vivere in totale sicurezza giornate serene e di puro divertimento. Visita il mondo magico di Gardaland e pensa solo a divertirti rispettando semplici norme di sicurezza. Scopri sul sito l'informativa completa sulle norme di sicurezza e d'igiene e consulta le misure di sicurezza che devi conoscere per pianificare la tua visita a Gardaland. Dal 13 giugno 2020 il Parco tornerà ad accogliere i suoi ospiti per offrire giornate di divertimento all’insegna della totale sicurezza.

La quasi totalità delle attrazioni all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto, saranno aperte e fruibili dai visitatori. Tra queste le adrenaliniche come Oblivion, Raptor, Blue Tornado, Shaman e tante altre. Per gli ospiti di tutte le età Mammut, Fuga da Atlantide, Jungle Rapids, Colorado Boat e altre ancora. Per i più piccoli, all’interno dell’area Peppa Pig Land saranno accessibili le tre attrazioni La Mongolfiera di Peppa Pig, Il Trenino di Nonno Pig e L’isola dei Pirati; in area Fantasy Kingdom saranno disponibili tante attrazioni quali DoreMiFarm, Baby Corsaro e Baby Pilota. Nella fantastica area Kung Fu Panda Academy imperdibile sarà un giro a bordo delle montagne russe o uno sulle tazze di Mr Ping’s Noodle Surprise mentre presso Prezzemolo Land i piccoli ospiti potranno diversi con i giochi all’asciutto.

Gli spettacoli, compresi gli show live 44 Gatti Rock Show e AquaFantasia (novità 2020), saranno tutti rigorosamente outdoor, fruibili con una distanza minima tra le persone di almeno 1 metro, garantita da chiari indicatori di distanziamento e dall’inibizione di alcuni posti a sedere ove previsti. L’arrivo a Gardaland di Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, simpaticissimi protagonisti di una delle serie tv più amate dai bambini, sarà sicuramente molto apprezzata di piccoli Visitatori: i 44 Gatti si esibiranno dal vivo nel 44 Gatti Rock Show che farà cantare e ballare i bambini e le famiglie sulle note delle canzoni più famose come "Nonna Pina e le Tagliatelle" e "44 Gatti La Serie". Lo show AquaFantasia –-Storia di acqua, luci e colori sarà invece uno spettacolo di fontane danzanti in scena presso Piazza Ramses: getti d’acqua imponenti e arcate di diversi colori si muoveranno a ritmo di musica coinvolgendo ed emozionando i visitatori.

Informazioni e contatti

Web: https://tickets.gardaland.it

Evento Facebook