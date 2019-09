A Garda è l'ora dello swing con la Big Band Jazzset Orchestra

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 17 a Garda sul palco del Lungolago Regina Adelaide (Piazza Municipio) salirà la Big Band Jazzset Orchestra.

Una ventina di musicisti, Elena Bruk al piano, Rossana D'Auria e Stefano Fusco voci soliste, diretti dall'alto sax Marco Ledri, che daranno vita ad un repertorio di standard e ballad fra i più popolari del mondo musicale dello swing, per recuperare il concerto già previsto per domenica 8 settembre, ma non eseguito causa maltempo.

Una Big Band con una trentennale attività concertistica che, per l'occasione, presenterà i ritmi e le immortali canzoni di musicisti che hanno dato il nome ad un'epoca, "l'era dello Swing" a partire da George Gerswhin, Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, ma non mancheranno le canzoni portate al successo da Frank Sinatra e quelle di Gorni Kramer, il musicista mantovano, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore, oltrechè autore televisivo e di commedie musicali di larghissimo successo.

È una proposta dell'Assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni dott. Ivan Ferri e dell'Amministrazione comunale di Garda.

Ingresso libero e gratuito.

Web: https://www.jazzset.it/