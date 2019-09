Gara sportiva per mountain bike "Granfondo d’Autunno Città di Verona"

Torna tra i sentieri e le colline della Valpolicella la competizione sportiva per mountain bike "Granfondo d’Autunno Città di Verona" - 29° Trofeo Benini. La partenza è prevista alle 9.30 di domenica 22 settembre, in via Santa Cristina, all’oratorio di Parona di Valpolicella, all’interno del parco di Villa Monastero.

Il percorso si snoderà su un tracciato gara di 38 chilometri, con circa 1300 metri di dislivello. In occasione dell’iniziativa, sabato 21 settembre, nell’area verde dell’oratorio di Parona, si terrà l’8ᵃ edizione della "Baby Cup d’Autunno", dedicato ai giovani bikers. In programma gare riservate a bambini e a ragazzi tra i 6 ed i 12 anni.

Tutti gli appuntamenti, promossi dall’Asd 365 Pro Team in collaborazione con il Comune, sono stati presentati dall’assessore allo Sport Filippo Rando. Presenti gli organizzatori Luca Cerpelloni e Diego Bertani.

Informazioni e contatti

Informazioni e modulo iscrizione all’evento sul sito www.granfondodautunno.com.