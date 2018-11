Game Audio Deconstructed: quattro workshop a Verona presso Aloud

Game Audio Deconstructed è l’occasione per incontrare diversi professionisti del game audio italiano che illustreranno il loro approccio riguardante la produzione di diverse tipologie di suoni. Quattro fantastici ospiti per quattro interessanti workshop che ci accompagneranno nella giornata di sabato 15 dicembre.



Gianni Ricciardi è uno dei maggiori produttori di musica per video games e audio director in Italia, con più di vent’anni di esperienza nel settore. Lavorando a più di 30 giochi, Gianni ha creato audio e musica per i più grandi nomi nell’industria (Sony, Ubisoft, Namco) in alcuni dei loro brand più’ famosi. Come fondatore e produttore di WANT Musik, Gianni sta esplorando lo stato dell’arte nelle tecnologie immersive applicate alla musica in sistemi di realtà virtuale (VR).



Workshop: TBA



Paolo Armao è un Sound Designer con esperienza internazionale.

I suoi lavori si estendono attraverso tutto lo spettro dei visual media – dai video games al cinema, alla sound art. Tra i suoi progetti più recenti: Red Out, Blind, Mars Or Die. Ha studiato alla School Of Sound e con David Sonnenschein, e ha tenuto conferenze in diverse occasioni tra le quali: Experimental Film Virginia, Taipei National University of the Arts, Università di Torino, Scuola Nazionale di Cinema – dipartimento di animazione – www.paoloarmao.com.



Workshop: La soggettiva sonora nella VR: dai foley agli effetti speciali



Andrea Fusaro ha studiato digital and multimedia arts presso l’università di Torino continuando poi gli studi a Milano in cinema e new media. Durante i suoi studi sui soundscape dà vita a Soundlike, un’applicazione che permette la condivisione e geolocalizzazione di suoni. Nel 2015 lavora presso Musicom.it, dove si occupa dei prodotti audiovisivi per il Teatro alla Scala di Milano. L’anno successivo lavora come fonico presso Mediaset, per poi passare nel 2017 a Milestone, dove tutt’ora lavora come sound designer.



Workshop: Il sound design nei videogiochi simulativi: registrare e implementare per titoli racing.



Francesco Del Pia ha studiato Composizione per la Musica Applicata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, approfondendo poi gli studi in workshop all’Accademia Chigiana di Siena e alla New York University. Dopo aver lavorato come compositore per videogiochi, teatro e televisione, si trasferisce a Vancouver per studiare Sound Design for Visual Media alla Vancouver Film School. Lavora quindi come sound designer a diversi videogiochi indie e film canadesi. Un anno fa si trasferisce a Manchester per lavorare come Junior Sound Designer a Cloud Imperium Games su Star Citizen e Squadron 42, dove si occupa principalmente di Foley, armi e missaggio in surround.