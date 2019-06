"Gala dinner" a Villa Vecelli Cavriani sotto le stelle

Fondazione Discanto produce e organizza un nuovo progetto, che intende unire le comunità di Verona, Mantova e Vicenza, tessendo un legame tra arte, musica, bellezza e territorio. Si tratta di un percorso formativo che vede coinvolti giovani musicisti provenienti da vari Paesi europei. Il progetto è finalizzato alla formazione dell’Orchestra Europea Discanto e che ora, grazie al rinnovato impulso dato dal neo Presidente di Fondazione Discanto dott. Andrea Turrina e dal nuovo Consiglio di Indirizzo, giunge alle fasi conclusive con il debutto della neonata formazione. Il progetto ha ricevuto ad oggi il patrocinio della Commissione Europea, della Diocesi di Verona, della Regione Veneto, delle Province di Verona, Vicenza e Mantova e dei Comuni di Mantova, Verona, Isola della Scala e Gonzaga.



I giovani musicisti selezionati tra i primi in graduatoria che andranno a formare l’organico orchestrale, saranno ospitati in una residenza artistica che comprenderà approfondimenti culturali. I ragazzi percepiranno un contributo di studio di €400, oltre le spese di viaggio, vitto e alloggio.



I concerti dal titolo “Sentieri di musica” saranno uniti dal seguente filo conduttore, sul quale si invita ad una riflessione:

I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'Oceano infinito di bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia. (Dal Vaticano, 4 aprile 1999, Pasqua di Risurrezione. IOANNES PAULUS PP. II)



L’itinerario musicale artistico prevede le seguenti tappe con concerti gratuiti, di musica classica e lirica, alle ore 20.30: Mantova, cattedrale di san Pietro (duomo), 4 settembre; Gonzaga, Fiera Millenaria, 5 settembre; Verona, chiesa santa Maria in Organo, 6 settembre; Isola della Scala, abbazia santo Stefano, 7 settembre; Vicenza, basilica dei santi Felice e Fortunato, 8 settembre.



SOSTIENI "SENTIERI DI MUSICA" - Il ricavato del Gala Dinner, organizzato da Fondazione Discanto nella suggestiva cornice di Villa Vecelli, andrà a sostenere le borse di studio dei giovani musicisti.



Il prossimo 27 giugno, con ospiti del mondo della cultura e dell’impresa, sarà presentato in anteprima il progetto, accompagnati da un menu speciale a cura di Scapin 1935 e momenti da "Performance live tra musica e colore" dell'artista Serafino Rudari.



PER PRENOTARE - Il Gala Dinner si svolgerà giovedì 27 giugno alle 20.00 presso Villa Vecelli Cavriani – Mozzecane (VR).



È richiesta la prenotazione preferibilmente entro il 20 giugno.

Per iscriversi o richiedere ulteriori informazioni: tel. 045 8538071- dal lunedì al venerdì

Email: info@fondazionediscanto.it



La donazione minima è di 100€ a partecipante. Al momento della prenotazione è richiesto di versare la propria quota tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Discanto – UNICREDIT – IBAN: IT76X0200859960000104201718

Causale : “Donazione liberale a favore del progetto Orchestra 2019”. Nel caso di bonifico cumulativo per più partecipanti si richiede di indicare cortesemente nella causale tutti i nomitavi.



Tutti sono invitati a sostenere il progetto Orchestra, in qualsiasi momento, anche con un'erogazione liberale a scelta.