Gala di beneficenza "incroci" al Teatro Ristori

Giovedì’ 4 ottobre alle ore 21.00, presso il teatro Ristori, in via Ristori 7, si svolgerà una serata di gala a sostegno dei progetti di CINI Italia, attivi nelle aree più povere dell’India.



A prestare gratuitamente la loro arte saranno il tenore Tommaso Rossato, la soprano Sandra Foschiatto, la pianista concertatrice Natalia Psenita, il violoncellista Stefano Arduini, il corpo di ballo Danse Atelier di Annalisa Meneghini, le voci recitanti Franca Corradini e Franco Cappa.



Pianoforte e violoncello assieme a coreografie classiche e contemporanee, le voci splendide di una soprano e un tenore, in una serata che ha a cuore i più emarginati e che vuole ringraziare la cittadinanza per il continuo sostegno a favore degli 'ultimi'.



Durante la serata sarà la danza ad incrociare la musica, e talvolta il canto a passare il testimone alla poesia, che restituirà il passo alla danza in un continuo girotondo fatto di incroci. Storie venute da lontano e vicende quotidiane, piccoli amori e grandi passioni che, per una sera, si incontreranno su un palcoscenico con il desiderio di essere ascoltate. Sarà ancora una volta il teatro, agorà immaginaria, a compiere la magia e ad emozionarci.



Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@ciniitalia.org o telefonare al numero 045 8013430. Maggiori dettagli sull’evento sono consultabili visitando il sito www.ciniitalia.org.