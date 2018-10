Gabriele Bolcato Quartet sulle orme di Chet Baker per la rassegna "Livemusic in Fucina"

Venerdi 19 ottobre alle 21 prosegue la rassegna di cantautori e gruppi di musiche origniali #livemusic nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli: ospite della serata sarà il Gabriele Bolcato Quartet, con un concerto reading con le parole dell'attore Lorenzo Bassotto, sulle orme di Chet Baker, il grande trombettista jazz scomparso ad Amsterdam nel 1988. Oggi, in quel punto, una targa ricorda: «Il trombettista e cantante Chet Baker morì in questo luogo il 13 maggio 1988. Egli vivrà nella sua musica per tutti quelli che vorranno ascoltarla e capirla».

Lost Town, questo il titolo del reading-concerto, nasce dal libro scritto a due mani da Gabriele Bolcato e Riccardo Frattini, che indaga le circostanze misteriose e a tutt'oggi poco chiare della morte di questo grande artista neppure sessantenne.

Una storia che narra di un giovane italiano, universitario fuori corso in piena crisi esistenziale ma diplomato al conservatorio, che parte in treno alla volta di Amsterdam per incontrare il trombettista jazz Chet Baker e consegnargli lo spartito di un brano che ha scritto appositamente per lui. Arrivato in Olanda, scopre che il musicista è morto precipitando dalla finestra della sua camera d'albergo. Per la polizia locale si tratta di uno dei tanti decessi accidentali, ma come può un mito finire così banalmente? La musica di Chet stride con quella morte così meschina. Il giovane italiano, con l'aiuto di una bionda poliziotta americana, ciascuno per proprio conto, indagano sugli ultimi giorni di vita del jazzista alla ricerca di qualche indizio. Scoprono così un mondo dissoluto, fatto di tanta musica ma anche di personaggi equivochi e di troppa droga. Le loro indagini hanno come sfondo le note malinconiche della magica tromba di Chet, un mito che, a differenza del Baker–uomo, non potrà mai morire.

Ingresso 8€ con consumazione inclusa.

Info: biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com e www.fucinaculturalemachiavelli.com

Credits

LOST TOWN

concerto spettacolo sulle orme di Chet Baker

Gabriele Bolcato tromba, Silvano Mastromatteo

pianoforte, Nicola Monti contrabbasso, Davide Shifty

Leonardi batteria. Lorenzo Bassotto, voce narrante.

