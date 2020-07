"Le furberie di Arlecchino", la commedia dell’Arte in scena a Negrar di Valpolicella

Appuntamento nel segno della comicità per la rassegna “ScenArbizzano”: venerdì 10 luglio, alle 21, il Gruppo Panta Rei salirà sul palco di Villa Albertini con lo spettacolo di Commedia dell’Arte “Le furberie di Arlecchino”. Attori in scena: Paolo Bergamo, Rita Lelio, Daniela Zamperla e Davide Lazzaretto. È previsto un atto unico, in cui la rappresentazione prende a pretesto i lazzi e le battute della più famosa maschera italiana “Arlecchino”, per offrire una panoramica dei principali caratteri della Commedia dell’Arte.

A far da cornice ad un canovaccio ritrovato negli antichi bauli della famiglia Lelio, andranno in scena alcune tra le più divertenti pagine di Goldoni, Gozzi, Scala, Andreini e Marivaux, legate tra loro con sapienza per dare vita ad uno spettacolo celebrativo sulla Commedia dell’Arte, sugli autori, gli attori e le formidabili trovate sceniche che questo importante periodo ci ha lasciato in eredità. Il pubblico assaporerà l’estro di un’arte antica e sapiente, che proviene da lontano per (re)inventarsi sempre nuova, fresca e adatta ad un gusto contemporaneo. Uno spettacolo in cui traspare la quotidiana straordinarietà di un’esistenza dedicata al teatro.

Infromazioni e contatti

L'evento è inserito nella rassegna "ScenArbizzano", organizzata e promossa da Quinta Parete, con la direzione artistica di Federico Martinelli e il sostegno del Comune di Negrar di Valpolicella.

Biglietti: intero a 8 euro; ridotto a 5 euro (per i ragazzi fino ai 15 anni).

Web: https://www.facebook.com/VillaAlbertini/