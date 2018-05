Musica live e divertimento in programma a Sommacampagna con "Fuorimuovimenti"

Per riscaldarci e prepararci al Festival di fine giugno, vi aspettiamo tutti venerdì 1 giugno a "Fuorimuovimenti".

Alle ore 21.30, in piazza della Repubblica a Sommacampagna, i Bruno's Pizza si lanceranno in una session di puro rock 'n' roll di fronte al Bar Garden, dove ci si potrà scatenare sulle note dei grandi pezzi che hanno fatto la storia della musica.



Portate dunque orecchie per ascoltare, gambe per saltare e un fegato in forma per i brindisi, noi saremo li a ballare con voi per festeggiare la vigilia della quarta edizione di Muovimenti.