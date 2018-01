"Fuochi nella notte" sabato 6 gennaio: Officina Fotonica al Colorificio Kroen

Colorificio Kroen in collaborazione con Officina Fotonica presenta sabato 6 gennaio 2018 "Fuochi nella notte", Officina Fotonica goes to Kroen.



Mentre tutto intorno si alzano al cielo le fiamme dei roghi, gli irrequieti dell’associazione culturale Officina Fotonica accendono una notte di festa al Colorificio Kroen e tra concerti, improvvisazioni e fiumi di calypso ne approfittano per presentare il lavoro fatto nell’ultimo anno a Forte San Briccio, a Lavagno, con il progetto Fotogrammifotonici.

A partire da una certa, in ordine sparso:

- Wildy Mush & the Brown Nails (folk+blues)

- Suggest-ion (post+rock)

- Puran Puran Foundation (calypso)

- Mike the Looper (chill+music)

- Jam (improvvisazione strumentale aperta)



A seguire #djset #fotonici. Prima, dopo e durante: il #brulè.

Ingresso a offerta libera con tessera AICS.

(fonte Facebook)