Funky Move 2018 nella splendida area estiva de La Patata Pub

Wellcome in senventies! La Generazione del Groove è invitata a riunirsi in questo unico e speciale evento in cui il Funk e la Disco music la fanno da padroni, il tutto nella splendida area estiva de La Patata Pub che con le sue prelibatezze e con la proverbiale cordialità e simpatia del suo staff è pronta a rendere questo momento indimenticabile.



Cliccate sul pulsante "biglietti" sotto l'immagine dell'evento per registrarvi e avere tutte le info su prenotazioni, orari, programma e menù. Inoltre potreste essere tra i pochi fortunati a vincere la T-Shirt o il CD dei mitici September Groove!

Cosa aspetti vai sul nostro sito e scopri come fare:

http://www.septembergroove.com/index.php/funky-move



PROGRAMMA

Ore 18:00 open

Ore 19:00 Cristian De Leo - mix & vox

Ore 20:00 Mr.Benty - special guest on sax

Ore 22:30 September Groove in concerto



Per info e prenotazioni

045 6717670



In caso di maltempo l'evento verrà posticipato a Sabato 8 Settembre.



È gradito l'abbigliamento anni '70...