A Verona nasce "Fucinaflix", musica e teatro in streaming: "Pierinoe Illupo e il puntino che si credeva un re"

Fucina Culturale Machiavelli e Orchestra Machiavelli – anche durante la quarantena - hanno voluto pensare al divertimento di grandi e piccini. Ecco perché, una volta annullati tutti gli eventi di marzo e aprile, è nato un canale alternativo che offre gratuitamente le loro produzioni originali di teatro e musica in streaming. FUCINAFLIX è un progetto di intrattenimento fruibile totalmente da casa. All’interno del blog di Fucina Culturale Machiavelli vengono aggiornati settimanalmente i titoli degli spettacoli e dei concerti disponibili, dando la possibilità al pubblico di assistere gratuitamente agli spettacoli passati e ai concerti più belli di Orchestra Machiavelli.

L’idea di orientarsi solamente verso il pubblico adulto, però, non ha convinto la direzione artistica, che ha quindi voluto pensare ad una produzione originale per bambini. In onore del progetto di teatro per bambini e famiglie che ormai fa parte del programma delle attività di Fucina da tre anni, La Fucina dei Piccoli, Orchestra Machiavelli e Fucina Machiavelli hanno voluto unire le forze e produrre una fiaba musicale intitolata “Pierinoe Illupo e il puntino che si credeva un re”.

Il progetto è nato grazie ad un’idea di Rebecca Saggin, che ha proposto la realizzazione di uno spettacolo dedicato ai bambini, forse i più in difficoltà in questo momento di clausura. Ispirati dalla famosa fiaba di Sergej Prokofiev, Sara Meneghetti e Stefano Soardo hanno scritto un testo riferito all’attuale periodo storico e Orchestra Machiavelli ne ha eseguito le parti musicali, registrando il tutto rigorosamente da casa. Nonostante la distanza e l’isolamento è stato quindi possibile unire amici e musicisti per lavorare assieme ad un progetto e renderlo realtà.

“Pierinoe Illupo e il puntino che si credeva un re” è disponibile al link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/fucinaflix-il-teatro-in-streaming-a-casa-tua/.

Credits

"Pierinoe Illupo e il puntino che si credeva un re"

da un’idea di Rebecca Saggin

testo di Sara Meneghetti e Stefano Soardo

illustrazioni di Luca Mantovani e di Freepik

regia di Sara Meneghetti

musiche di Sergej Prokofiev

uno spettacolo di Orchestra Machiavelli

con (in ordine di apparizione)

Sara Meneghetti – Narratrice

Leonardo Saggin – Fagotto

Maria Laura De Pace – Flauto

Rebecca Saggin – Oboe

Filippo Avesani – Clarinetto

Claudia Pallaver – Corno

Sergio Baro Fonseca – Viola

Stefano Soardo – Violino

Francesco De Guidi – Tromba

Giuseppe Saggin – Timpani