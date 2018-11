La Fucina dei Piccoli: spettacolo per famiglie con una storia sulla paura di Stivalaccio Teatro

L'appuntamento di teatro per bambini e famiglie della Fucina dei Piccoli di domenica 25 novembre, sempre alle ore 16.30, vedrà una storia su come vincere la paura. Ucci ucci di Stivalaccio teatro è la storia di due bambini, Emilio e Susanna, che vivono la paura in modo diverso e la elaborano differentemente. A partire dalla storia di Pollicino, che i due hanno ascoltato di recente, si immaginano l'arrivo dell'orco arroccati nella loro stanza da letto: Emilio è terrorizzato, mentre Susanna è eccitata e pronta ad affrontarlo con coraggio.

I due tentano il tutto per tutto per non addormentarsi, ma con scarsi risultati, finché non arriva l'idea: la chiave è la paura stessa! Un gioco che i due affrontano, fino a dimenticarsi dell'orco e ad imparare ad affrontarla con il sorriso.

Stivalaccio Teatro è una compagnia con sede a Vicenza che si occupa della diffusione del teatro attraverso la produzione di spettacoli, formazione, organizzazione di festival e rassegne, occupandosi di teatro popolare commedia dell'arte, teatro ragazzi, arte di strada.

Ingresso unico 7 euro. I bambini sotto i 3 anni entrano gratis; carnet 5 spettacoli 50€

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com. Biglietti acquistabili a partire da un'ora prima dello spettacolo direttamente in teatro.

Link all'evento Facebook