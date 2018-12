Alla Fucina dei Piccoli un omaggio natalizio a tutti i monelli nel cabaret-concerto di Kosmocomico Teatro

Domenica 23 dicembre alle 16.30 andrà in scena l'ultima data dell'anno della rassegna di teatro per bambini e famiglie La Fucina dei Piccoli, sempre nel teatro di via Madonna del Terraglio 10.

In scena "Cattivini", della compagnia Kosmocomico Teatro, uno spettacolo musicale e divertente che vuole essere un omaggio alla caratteristica principale che accomuna tutti i bambini: la monelleria. Canzoni, cabaret, narrazione e musica dal vivo, suonata direttamente dall'autore e attore Valentino Dragano, accompagnato dai dipinti di Silvia Vailati, risultato di un attento studio di colore e musica.

Sul palco tutto ciò che troviamo in un vero concerto: macchina del fumo, effetti luce, strumenti (pianoforte, chitarra, batteria, sax).....ma in miniatura! Tutto è piccino piccino per avvicinarsi al giovane pubblico, ma darà luce a una musica grande grande! Ogni quadro è una storia, una suggestione, un momento importante e leggero della vita infantile.

Ingresso unico 7€, i bambini sotto i 3 anni entrano gratis. Carnet 5 spettacoli adulto + bambino 50 euro. Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com. Biglietti acquistabili a partire da un'ora prima dello spettacolo direttamente in teatro.

Domenica 23 dicembre ore 16.30

"Cattivini"

Kosmocomico Teatro

Cabaret concerto per bambini

Biglietto unico 7€ - i bambini sotto i 3 anni entrano gratis

Carnet 5 spettacoli adulto + bambino 50 euro