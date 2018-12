Alla Fucina dei Piccoli una storia sulle difficoltà dell'infanzia: "Il Ponte dei Colori"  

Prosegue la Fucina dei Piccoli, rassegna di teatro e teatro musicale per bambini e famiglie di Fucina Culturale Machiavelli, con uno spettacolo per parlare con leggerezza e ironia delle differenze e delle difficoltà dell'infanzia, attraverso la favola dei due bambini Gigi ed Anna: "Il Ponte dei Colori", della compagnia veronese Attori&Attori.

Lo spettacolo, di e con Andrea de Manincor e Sabrina Modenini in scena domenica 16 dicembre alle 16.30 in via Madonna del Terraglio, affronta temi come la dislessia e la difficoltà di vedere I colori, e ne fa metafora per un percorso di accettazione e rinascita più grande. Un viaggio che è anche la condivisione di una nuova normalità, attraverso indovinelli, canzoni e la scoperta dell'accettazione di se stessi nella propria interezza e del rispetto per gli altri.

La stagione 18.19 #lecittàvivibili è sostenuta da Fondazione Cariverona, Fondazione Zanotto, Banca Mediolanum, Enosocial, Inlingua Verona, Agsm.

Per info sugli spettacoli, www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693, e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com.

Biglietto unico 7€, i bambini sotto i 3 anni entrano gratis, in vendita direttamente in teatro prima dello spettacolo.