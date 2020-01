Tra gli abissi del mare con "La Sirenetta" presso Fucina Culturale Machiavelli

Domenica 2 febbraio alle 16.30 tornano le fiabe a teatro: riparte La Fucina dei Piccoli, la rassegna per bambini e famiglie di Fucina Culturale Machiavelli con La Sirenetta, la nuova coproduzione di Fucina Culturale Machiavelli e Caesura Teatro ispirata alla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. Il testo è di Sabrina Carletti e le musiche originali suonate dal vivo sono state scritte dal compositore iraniano Moein Faith, vincitore della call lanciata a ottobre.

Lighea è una giovane sirena che vive nelle profondità del mare, l’ultima di sette sorelle. Al compimento del quindicesimo compleanno, ogni sirena può salire in superficie per vedere com’è il mondo di lassù e Lighea non fa che contare i giorni che mancano al momento in cui potrà ammirare la terraferma. Una volta giunto il suo compleanno e approdata sul continente, Lighea si innamora perdutamente del mondo degli umani, tanto da voler barattare la sua coda per un paio di gambe.

Questo sacrificio però le costerà molto caro, perché le farà perdere sé stessa. Come farà Lighea a salvarsi? Il cambiamento è necessario, ma qual è il prezzo da pagare per poter cambiare e diventare grandi?

La Sirenetta è una nuova produzione di Fucina Culturale Machiavelli, in collaborazione con la realtà teatrale veronese Caesura Teatro. Il testo è di Sabrina Carletti e la regia di Mirko Segalina.

Al termine dello spettacolo sarà offerta da Naturasì una merenda biologica a tutti i bambini.

