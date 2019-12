Doppio evento in Fucina nel weekend con il live di Cabeki e lo spettacolo "Cuordiferro"

Il ponte dell’Immacolata non potrà essere più ricco di eventi a Fucina Culturale Machiavelli: si avvicenderanno infatti sul palco artisti internazionali nello spettacolo intitolato “Portraits” di sabato 7 dicembre alle 21 dedicato agli adulti e uno spettacolo di burattini dal titolo “Cuordiferro” domenica pomeriggio alle 16.30, nel consueto appuntamento con la Fucina dei Piccoli.

Camilla Monga – coreografa veronese di fama internazionale – e Cabeki, musicista e compositore che collabora con gruppi come Le Luci della Centrale Elettrica e Baustelle, saranno sul palco di Fucina sabato 7 dicembre alle ore 21, con “Portraits”. Cabeki suonerà la sua musica e Camilla si muoverà intorno a lui creando, per ogni pezzo suonato, un quadro. Un’istantanea che inizia e finisce con la prima e l’ultima nota suonata da Cabeki, in un vortice di emozioni e musica.

Domenica 8 dicembre alle 16.30 sarà invece ospite di Fucina il Collettivo Clochart - di Trento - che con lo spettacolo di burattini “Cuordiferro” affronterà il tema dell’amicizia tra persone molto diverse tra loro. Di come un sentimento che nasce possa sfociare in qualcosa di forte, disposto ad andare contro tutto e tutti pur di sopravvivere.

Informazioni e contatti

Prezzi:

Sabato 7 dicembre - Intero: 15 euro | Intero con membership: 13 euro | Ridotto: (under 30-over 65) 12 euro | Ridotto (under 30-over 65) con membership 10 euro. Disabile omaggio + accompagnatore ridotto.

Intero: 15 euro | Intero con membership: 13 euro | Ridotto: (under 30-over 65) 12 euro | Ridotto (under 30-over 65) con membership 10 euro. Disabile omaggio + accompagnatore ridotto. Domenica 8 dicembre - Intero: 6.50 | Ridotto under 10: 6 euro | Bambini sotto i 3 anni gratis.

Biglietti disponibili su www.fucinaculturalemachiavelli.com, presso Box Office in via Pallone 16 - Verona - o sul sito www.boxoffice.it con prevendita, o alla biglietteria del teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com o scrivendo a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

Prevendita online da boxoffice: https://www.boxofficelive.it/index.cfm/it/eventi/danza/portraits/

Link all’evento Facebook Portraits: https://www.facebook.com/events/432300507706449/

Link all’evento Facebook Cuordiferro: https://www.facebook.com/events/2412869982155563/