Presso Fucina Culturale Machiavelli un viaggio musicale nella Parigi degli anni '20 con "Hey, Mrs. Stein"

Riprende il 17 marzo alle ore 21 la stagione di musica #PaesaggiSonori di Fucina Culturale Machiavelli, con un concerto che mette in scena il salotto parigino di Gertrude Stein. In Hey, Mrs. Stein, Uno strano salotto a Montparnasse, saranno protagonisti il quintetto di fiati dell'Orchestra Machiavelli, l'attrice Anna Benico che riprenderà alcuni passi da Paris est une fête di Ernest Hemingway, ma soprattutto il giovane e promettente pianista Daniele Lasta, conosciuto nel novembre 2016, quando l’Orchestra Machiavelli venne chiamata dal Teatro Zandonai di Rovereto ad accompagnare la giovane promessa del pianoforte, vincitore del concorso di miglior allievo del Conservatorio.

La giovane Orchestra Machiavelli, formata da musicisti under 35 si mette in gioco in prima persona e dà spazio ai giovani talenti, orgogliosa di presentare questo promettente pianista a Verona con un programma interessantissimo.

Attraverso la ricostruzione letteraria nei testi di E. Hemingway e G. Stein, ci immergiamo nell'ambiente del salotto parigino degli anni venti del Novecento, con personaggi del calibro di Picasso, Braque, Cole Porter e Satie. Verranno eseguiti i bellissimi Trois pieces breves di Ibert, Improvisations e Sextet di F. Poulenc (1932) e pezzi per pianoforte di E. Satie e F. Chopin.

Biglietto intero €13, under 30 e over 65 €10, conservatorio €8; disabili con accompagnatore, omaggio+ridotto. Biglietti disponibili da Boxoffice, www.boxofficelive.it in via Pallone, 16 e presso il teatro di Fucina Culturale Machiavelli a partire da un'ora prima dello spettacolo.

Per info: biglietteria.fcm@gmail.com, 3487663693 e www.fucinaculturalemachiavelli.com.

Con il patrocinio del Comune di Verona (Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche giovanili) e il sostegno di Fondazione Cariverona e Fondazione Giorgio Zanotto. Sponsor Enosocial e media partner Carnet Verona e Salmon Magazine.

HEY MRS STEIN

Uno strano salotto a Montparnasse

17 marzo 2018 ore 21

Fucina Culturale Machiavelli

con

Daniele Lasta, pianoforte solista

quintetto di fiati dell’Orchestra Machiavelli

e con Anna Benico

musiche di Ibert, E. Satie, F. Poulenc, F. Chopin.

testi da Ernest Hemingway, “Paris est une fête” (Festa Mobile)