Froggie Sound Fest, grande musica e cultura protagoniste a Bovolone

Concerti, cultura e impegno civile: torna l'1 e il 2 giugno a Bovolone, per il terzo anno consecutivo, il Froggie Sound Fest, l'evento promosso dall'omonima associazione culturale in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili e Bovolone Cultura. Il festival, ad ingresso gratuito, si terrà al centro sportivo ricreativo Crosare in via Ca' Persa. Il primo giugno si inizia nel tardo pomeriggio con gli appuntamenti collaterali “...aspettando i live”.

Alle 19,30 Alessia Turri presenterà il suo libro "Wasteland - Viaggio nella California dimenticata", accompagnato da una mostra fotografica della stessa autrice. Al termine dell'incontro, ci sarà una degustazione offerta da Casa Tosi - Artigiani con Gusto. Alle 20,30, invece, si terrà un workshop gratuito di chitarra moderna a cura dello studio di registrazione Crazy For Sound e dell'istituto nazionale di Alto Perfezionamento-MMI di Verona. I concerti del primo giorno cominceranno alle 21,30. A salire sul palco la formazione stoner-rock mantovana I Barbari.

A seguire il concerto degli A Toys Orchestra, gruppo pop-rock vincitore in passato del riconoscimento “Premio Italiano Musica Indipendente”. Il 2 giugno “...aspettando i live” inizierà alle 17,30, con un laboratorio creativo di gioco e lettura per i più piccoli in collaborazione con la libreria L'albero curvo. Seguirà alle 19 l'incontro “Libera contro le mafie”, con i volontari dell'associazione del Coordinamento Territoriale di Verona che presenteranno le loro attività. Sul palco, alle 21, la band bresciana Cara Calma aprirà i live in programma. Il concerto successivo sarà quello della cantante rock AmbraMarie. A chiudere la due giorni i The Bastard Sons of Dioniso, secondi all'edizione 2009 di X Factor. Durante i festival saranno presenti diversi food truck con un'originale proposta gastronomica.