Dopo una breve pausa, Free Walking Tour Verona è finalmente tornato… e completamente rinnovato! Il proverbio "bisogna cambiare per rimanere se stessi" probabilmente è la migliore descrizione della metamorfosi a cui siamo andati incontro.

Avevamo la sensazione che il Free Walking Tour Verona avesse raggiunto un’importante traguardo nella scena turistico-culturale veronese ma mancava qualcosa. Abbiamo così deciso di iniziare dalle basi e ridefinire l’intero aspetto dell’attività, dall'itinerario, alle modalità di svolgere il tour, dalla comunicazione al brand. Una delle trasformazioni cruciali è stata l’introduzione di una nuova guida, abilitata alla professione, con una grande conoscenza della città e un bellissimo sorriso sul suo volto.

Strategicamente importante è stata anche (e soprattutto) la rinnovata cooperazione con la rete Free Walking Tour Italia (www.freewalkingtouritalia.com), che ci ha supportati nella progettazione di una nuova e migliore strategia di comunicazione. Molto deve essere ancora fatto, e altre sorprese stanno per arrivare, ma per il momento siamo semplicemente felici di potervi nuovamente accogliere in questa stupenda città, Verona.

Provare per credere: vi invitiamo a prendere parte ai prossimi Free Walking Tour in programma tutte le settimane, dal martedì al venerdì alle 10.30; ritrovo in Piazza Bra (di fianco alla statue di Vittorio Emanuele II).

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e info, potete visitare il nostro sito https://freewalkingtouritalia.com/collections/verona/products/free-walking-tour-verona



Mail: info@samesametravels.com

Tel. +39 3351627175