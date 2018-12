L'inimitabile voce di Francesco Renga torna all'Arena di Verona per un live imperdibile

Con la sua inconfondibile voce, grande potenza espressiva e travolgente energia, Francesco Renga si prepara ad un 2019 ricco di grandi novità e tanta musica. Infatti, dopo l’esperienza in trio con Max Pezzali e Nek, reduci da un tour di grandissimo successo, il cantautore è pronto a condividere insieme al suo pubblico un anno straordinario che, tra le altre cose, lo vedrà anche protagonista a febbraio del Festival di Sanremo 2019, in gara con il brano "Aspetto che torni", e lo porterà dal vivo in tutta Italia.

L'imperdibile appuntamento primaverile a Verona è fissato con il concerto di Renga in Arena lunedì 27 maggio 2019. Con alle spalle ben 35 anni di carriera di cui 20 da solista, 7 album di inediti da solista e singoli di grande successo, Francesco Renga è tra i cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Sul palco colpisce per la sua straordinaria presenza scenica e per la naturalezza con cui procede spedito attraverso passaggi vocali e cambi di registro, che solo una voce come la sua può sostenere, ed emozionanti momenti di spettacolo.

I biglietti per il concerto a Verona di Francesco Renga potranno essere acquistati su ticketone.it a partire dalle ore 16 di lunedì 31 dicembre.

(fonte ticketone.it)