Sinfonico De Gregori, live in Arena accompagnato da band e orchestra

Francesco De Gregori ha ufficializzato una serie di nuovi concerti in programma per il 2019. Il cantautore durante l'estate andrà in giro per l’Italia accompagnato da una grande orchestra, in un tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Il debutto di "De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live" è previsto a Roma l’11 giugno nella splendida cornice delle Terme di Caracalla. Lo spettacolo sarà successivamente replicato al Teatro antico di Taormina (15 giugno - in attesa di autorizzazione dall’Assessorato Regionale del Turismo), al Lucca Summer Festival il 30 giugno, all’Arena di Verona il 20 settembre e girerà nel corso di tutta l’estate per i luoghi storici e artistici più belli d’Italia.

I biglietti per i concerti, prodotti e organizzati da Friends & Partners con Caravan, saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it dalle ore 16.00 di mercoledì 21 novembre, e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 del 28 novembre.

Per informazioni: www.fepgroup.it.

(fonte www.fepgroup.it)