Francesca Bertazzo Hart Quintet in concerto a Castelvecchio

Francesca Bertazzo Hart Quintet in concerto domenica 22 aprile alle ore 17 presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio. Davvero unica e originale questa formazione che vede la vocalist protagonista anche di quasi tutti gli arrangiamenti e dell’accompagnamento armonico alla chitarra, con una scelta di repertorio che parte dal mainstream per approdare all’hardbop. In una sapiente miscela fra standards poco noti e brani originali autografi, Francesca Bertazzo Hart conduce il suo quintetto,plasmandolo a volte in maistream band al servizio della sua splendida voce profondamente jazz; a volte in un piu’ energico e ardente gruppo hardbop e bebop in cui la sua vocalita’, attraverso la tecnica dello scat singing, si manifesta in modo piu’ strumentistico. “Francesca Bertazzo: che scoperta, che talento!che proposta musicale brillantemente concepita,variata e bilanciata! Band meravigliosa,arrangiamenti fluidi, tutti sulla stessa lunghezza d’onda: uno straordinario risultato!” (Cameron Brown).

“Posso contare sulle dita di una mano le cantanti jazz viventi in grado di cantare abilmente sugli accordi e Francesca Bertazzo e’ in cima a questa ristretta lista… Francesca e’ una cantante completa:e’ dotata di un meraviglioso suono ,swinga accanitamente, racconta ogni volta una commuovente storia, e’maestra dell’improvvisazione, scrive i suoi arrangiamenti, compone brani interessanti ed esclusivi ed espertamente accompagna se stessa con la chitarra con la quale anche improvvisa. Ha davvero fatto il suo dovere e il risultato e’ che riesce a fare tutto!

“The Grace of Gryce” e’ un cd eccezionale che rivela la versatilità e lo spessore di Francesca, con un gruppo fantastico di musicisti ugualmente dotati, e certamente un’anticipazione di molti altre registrazioni a venire. Consiglio fortemente agli appassionati di jazz di aggiungere questo cd alla loro raccolta. Ogni volta che lo ascolto, colgo qualcosa di nuovo, possedendo esso così tanti stupendi strati di profondità ed espressione musicale. Francesca Bertazzo e’ un’autentica originale!”(Amy London).

Francesca Bertazzo Hart Quintet

FRANCESCA BERTAZZO HART chitarra-voce

GIANLUCA CAROLLO tromba-flicorno

ETTORE MARTIN sax tenore

BEPPE PILOTTO contrabbasso

ENZO CARPENTIERI batteria

Circolo Unificato dellìEsercito in Castelvecchio

Corso Castelvecchio 4 Verona

Aperitivo con gli Artisti a fine concerto

(fonte klyomusic)