Francesco Frank Lotta voce di Radio Deejay presenta il suo libro "Ritorno alle terre selvagge"

Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Francesco Frank Lotta voce di Radio Deejay nel programma “Deejay On the road”, e autore del nuovo libro "Ritorno alle terre selvagge" (Sperling & Kupfer). Introduce l'incontro Michele Bottazzo presidente dell'Angolo dell'Avventura di Verona.

Un'avventura sulla strada di Into the Wild tra i ghiacci e strani incontri nei boschi alla ricerca del mitico bus 142. La storia di un viaggio che cambia la vita.

Inquieto e alla ricerca di qualcosa: è per questo che Frank parte per l’Alaska, ripercorrendo la strada di Christopher McCandless, indimenticabile protagonista di Into the Wild , diventato il simbolo personificato della libertà più alta e assoluta. In questo racconto così intenso, Frank diventa la voce di tutti coloro a cui la vita va stretta e cercano, confusamente ma ostinatamente, la propria strada.