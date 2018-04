Musica live, artigianato e antiquariato: in Lessinia il festival "Fosse, pietra e..."

Un evento primaverile da non perdere: “Fosse, pietra e..”. Nel cuore della Lessinia, nel piccolo paese di Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo, alle pendici del Corno d’Aquilio nelle mattinate e pomeriggi di sabato 5 e domenica 6 maggio si svolgerà un festival in cui il protagonista sarà l’antiquariato, l’atigianato e il collezionismo.

Attorniato da musica, escursioni con geologo sul Monte Loffa, inoltre il consorzio della pietra vi mostrerà la lavorazione di essa con esposizione realizzata, e ancora spettacolo, mostra fotografica sugli scorci più suggestivi della montagna, mostra di quadri e poi una mostra sulla Prima Guerra Mondiale con l’illustrazione di reperti bellici ritrovati sui terreni di battaglia e tra le trincee. Spettacolo e aria bambini, una dimostrazione pratica con tutti i preziosi consigli per preparare la prelibatezza delle nostre montagne: gli gnocchi di malga.



Sul viale principale oltre a ciò saranno presenti mercatini di prodotti tipici e stand enogastronomici per deliziare tutti i palati. Un evento degno di nota per riassaporare l’atmosfera, i profumi e le tradizioni di anni passati pieni di genuinità, passioni e sacrifici. A Fosse, perla incastonata nei monti Lessini la festa non manca, rimarrete incantati.

