"Forti...al cinema!", due film ad ingresso gratuito al parco Achille Forti

Al parco Achille Forti di via Anti, a San Michele Extra di Verona, doppio appuntamento cinematografico ad accesso gratuito per la prima edizione di "Forti...al cinema!". L'iniziativa, organizzata dalla settima circoscrizione in collaborazione con Ippogrifo Produzioni, è rivolta alle famiglie e a tutti gli appassionati del grande schermo.

Gli appuntamenti, con inizio alle 21.15, si terranno nelle serate del 15 luglio, con "I guardiani della galassia 2", e del 29 luglio, con "Questione di tempo".