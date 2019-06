Al Forte Sofia di Verona un nuovo viaggio sonoro-meditativo con il concerto di gong

Venerdi 28 giugno alle ore 20.45, si terrà un nuovo grande concerto ancestrale di gong sulla terrazza circolare panoramica di Forte Sofia, in centro città, con vista mozzafiato su Verona a cielo aperto. Un viaggio mistico sonoro-meditativo guidati dai gong, dalle campane tibetane, dai tamburi sciamanici, dai cristalli, dai sonagli tribali, le conghiglie e i corni.

Un' Immersione profonda nelle Vibrazioni, armonico, potente, emozionante, rilassante, terapeutico, un carico di nuova energia.



Esperienza condotta da Riccardo Fai - Gong Master Suonoterapeuta.



Costo partecipazione: 20 euro (under 14 gratis; i cani sono ammessi purchè non disturbino durante il concerto). Parte del ricavato sarà destinato all'aps Forte Sofia per il mantenimento di questo forte asburgico del 1838.



Un'occasione diversa, per stare bene, ma anche per contriubure al mantenimento di importanti siti storici di Verona. Si consiglia di portare coperta e tappetino per stare comodi. I concerti si svolgeranno all'aperto sulla terrazza panoramica del forte e nel caso di maltempo si faranno in ogni caso al riparo all'interno del Forte, nell'anello coperto.

Prenotazione necessaria al numero: 340 8750609 (inviando sms o whatsapp).

(fonte Facebook Forte Sofia)