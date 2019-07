Musica e arte per il festival "Volcana" al Forte San Briccio di Lavagno

Officina Fotonica e Fotogrammifotonici con il supporto di Ombra Del Forte, San Briccio In Festa (S.B.I.F.) e il Comune di Lavagno (VR) sono lieti di presentare “Volcana” dal 24 al 28 luglio 2019.



Il festival abbraccia tutte le realtà artistiche, ed è concepito come una grande installazione interattiva. Volcana è un'eruzione di creatività, uno spazio aperto dove è possibile liberare la propria espressione artistica, un luogo che vuole valorizzare la sperimentazione e dare voce alle realtà emergenti, esposizioni, performance, concerti, proiezioni, installazioni, teatro, danza, laboratori, arte-terapia, giocoleria prendono vita all’interno del Forte di San Briccio. Cinque giorni di socialità e di festa, di incontri, di esplorazioni e scoperte.

Mostre e gallerie

L’edizione 2019 di Volcana e il collettivo artistico formatosi per l’occasione è lieta di aprire le porte di Forte San Briccio con una vasta rassegna d’arte che occupa un gran numero di di stanze che di anno in anno vengono rivalorizzate, restituite al forte per accogliere un gran numero di Visitatori ed appassionati d’arte. Una Selezione di 35 artisti e 9 gruppi di performer che propongono il proprio linguaggio artistico.

Anacronie

Il Tempo è spazio, una dimensione che trascina ineluttabilmente l’evoluzione delle cose, è la modalità in cui tutti gli eventi si susseguono. Ci serviamo continuamente del tempo, rappresenta il nostro passato, descrive il nostro presente e prevede il nostro futuro. Legandoci a questo sentire del tempo, il modo in cui noi ci riferiamo ad un fatto o un oggetto apparentemente avulso dal proprio contesto temporale, facciamo del tempo un uso anacronistico.

Interpretiamolo come forma ambientale, come frazione eterna, in quanto succedersi del giorno e della notte. Il tempo può essere riutilizzato, recuperando un oggetto materiale antico o addirittura scartato, qualcosa che racchiude in se una storia, che, vista con occhi contemporanei, diventa un nuovo codice comunicativo.

Qui il programma completo del festival

BAR - Tanta birra, tanto vino, risotti, panini panozzi alternative veg e food truck per ogni evenienza.

AREA BIMBI - Da quest’anno area bambini e famiglie con spettacoli di marionette, laboratori, giochi, colori, gelati e tante cose belle.

SERVIZIO NAVETTA - da Piazza Cittadella A Forte San Briccio

Andata ore 20.00

Ritorno ore 03.40

(venerdì e sabato)

Per prenotazione: Alessandro tel. 3498579039 (solo wuozap)

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2816267941748082/