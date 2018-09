Al Forte Gisella per due settimane sbarca il Museo del calcio internazionale

Il Museo del calcio internazionale fa tappa a Verona. Per due settimane, dal 21 settembre al 7 ottobre, Forte Gisella farà da cornice all’esposizione di oltre 200 pezzi da collezione: maglie, palloni e cimeli utilizzati dai grandi campioni dal 1930 ad oggi. In mostra anche il pallone della prima partita internazionale Scozia-Inghilterra del 1872 e le divise utilizzate da Maradona, Pelè e Falcao. Dal 21 al 23 settembre, sarà esposta anche una selezione delle più importanti maglie indossate dall’Hellas Verona e dal Chievo a partire dagli anni ’70.

L’inaugurazione è prevista venerdì 21 settembre, alle ore 18.

L’ingresso, tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e la domenica anche dalle 15 alle 21, è gratuito.

L’appuntamento scaligero, patrocinato dal Comune, fa parte di un tour di 15 tappe in tutta Italia, per far conoscere il museo sorto a Roma qualche anno fa per volontà dell’Associazione italiana cultura sport.

In occasione della mostra, domenica 23 settembre, dalle 10 alle 17, si terrà l’evento “Calcio Balilla: quando l’Italia era al mondiale”, una giornata dedicata al calcio statico organizzata dalla 4^ Circoscrizione. Durante la manifestazione si terranno tornei e dimostrazioni di subbuteo, calcio balilla, giochi da tavolo, oltre al baratto di figurine da collezione.

Sabato 6 ottobre alle ore 20 si terrà, invece, la “Cena calcio mondiale solidale”, al costo di 15 euro. Il ricavato sarà devoluto alla cooperativa “La Faedina” di Alfonso Tommasi. Per prenotazioni e informazioni è possibile consultare il sito www.fortegisella.com.

«Una bella manifestazione per tutti gli appassionati di calcio ma anche per le persone che vogliono vedere una mostra unica in Italia, visitando al contempo Forte Gisella - spiega l'assessore Padovani -. Ringrazio gli organizzatori di tutti gli eventi collaterali, un modo per far rivivere uno spazio meraviglioso di Verona».