Colorificio Kroen al Forte Gisella per la grande festa del 1° Maggio

L'ormai classico appuntamento col Primo Maggio del Kroen giunge quest'anno alla 9^ edizione, spostandosi a Forte Gisella per una giornata che si preannuncia memorabile, organizzata in collaborazione con gli amici de La Mischia.

Se non vi bastassero le 7 band in programma, ci saranno anche le delizie enogastronomiche di Osteria Borgo Doltra, area distro e illustratori/serigrafia, ping pong, calcio balilla e altre deliziose cazzabubbole.

Martedì 1 maggio c/o Forte Gisella

PRIMO MAGGIO FESTIVAL 2018



Kroen stage

AFRAID! + HIS ELECTRO BLUE VOICE + METRO CROWD + SEX PIZZUL

(post punk / post-HC / noise / wave)



La Mischia arena

BETTER OFF DEAD + MANETTI + BITPART

(emo / indie / punk)

