Formevisive: un canale web per il collegamento fra attore e spettatore

La piattaforma è online dal 30 marzo e in poco più di 2 settimane ha generato oltre 40 clip originali e inedite fatte esclusivamente per il web, convogliando un migliaio di spettatori sul sito www.formediterre.it/formevisive e www.formediterre.it/kids (sezione ragazzi): «Consapevoli di quanto sia importante garantire prima di tutto i bisogni primari delle persone, ci si chiede però per quanto tempo ancora sarà possibile fare a meno della fruizione di quel nutrimento interiore che solo l’arte può dare. Risulta chiaro, quindi, quanto sia necessario, per tutti gli artisti e operatori culturali, incominciare fin da ora a pensarsi in maniera diversa, ricercando linguaggi e mezzi di diffusione e fruizione differenti, per re-agire, per andare avanti, per rivendicare il proprio ruolo di creatori dell’immaginario, forse mai come adesso così importante. Non teatro online ma pièces originali ed inedite, create e concepite esclusivamente per la diffusione in rete, suddivise all’interno di sezioni dedicate al teatro insieme a quelle che offrono musica e cinema e indirizzate ad un pubblico variegato. L’attore teatrale diventa così performer adeguato ad ogni contesto».

Ai più piccoli e alle loro famiglie è dedicata la sezione KIDS, fruibile anche come sito web a se stante, dove si propongono filastrocche, racconti e suggestioni visive recitate, lette e realizzate in omaggio a Gianni Rodari, uno dei maggiori autori per ragazzi a livello mondiale nato proprio 100 anni fa. Una sezione destinata totalmente alla letteratura per ragazzi.

In SURVIVAL ART si possono trovare narrazioni che nascono da suggestioni attuali e dalla volontà di rimarcare originalità e unicità dell’attore creatore. VOCI NOTTURNE è un canale podcast a tutti gli effetti, dove son presenti poesie, stralci di racconti, pensieri in libertà, lucciole che accompagnano il viandante notturno. PALCOSCENICI e MUSICA, invece, contengono materiale teatrale e musicale di repertorio, tratto dall’archivio digitale ed analogico di Formediterre e della Compagnia delle Vigne: trailer, spezzoni o lavori integrali di spettacoli realizzati dalla compagnia. Sono anche presenti momenti delle performances e spettacoli realizzati all’interno del circuito Admoveo degli ultimi due anni.

DISTURBING MOVIE, infine, si propone di offrire pellicole cinematografiche che, per il genere “disturbante” o problemi distributivi, hanno avuto difficoltà ad essere presentate al grande pubblico. Ma anche particolari elaborati cinematografici presenti in rete ma fuori dai circuiti comuni. Un vero e proprio canale on-demand dove, ogni due o tre giorni, verranno aggiunti nuovi contenuti. La compagnia ha sede in Puglia, ma proprio la peculiarità dello strumento (il web), rende possibile la fruizione dei contenuti da ogni dispositivo connesso in rete, abbattendo distanze e generando relazioni fra pubblico e artisti. Gli attori: Alessandro Accettura, Francesca Caramia, Alessia Carrieri, Marita De Luca, Nicola Eboli, Antoniella Fanelli, Vittorio Goffredo, Silvia Mastrangelo, Antonio Minelli.

Per ulteriori informazioni: +39 3331776789 (segreteria Formediterre) - +39 3453006477 (direzione artistica del progetto: Antonio Minelli)

