Formazione alla meditazione cristiana

I partecipanti saranno accompagnatiti non solo a conoscere la meditazione cristiana nelle sue origini e modalità di applicazione, ma anche a farne esperienza. Metodologia: trenta minuti di illustrazione e trenta minuti di esercizi guidati (corretta postura del corpo, rilassamento, attenzione al respiro, per raggiungere la profondità e praticare la meditazione); trenta minuti per la condivisione dell’esperienza e per eventuale approfondimento.



NOTE ORGANIZZATIVE

Conduttrice: dott.ssa CECILIA TRAVAINI, Insegnante Yoga

Il mercoledì sera con orario 18.30-20.00

07-21 Novembre, 05 -19 Dicembre 2018; 16-30 gennaio 2019

Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA

Il numero di presenze previste è di max. 20 persone.



Per maggiori informazioni o per procedere con l’iscrizione ai nostri Corsi Formativi si prega di contattare la Segreteria Organizzativa allo 045.913765 dal Lunedì al Venerdì con orario 09.00-16.30 oppure scrivere a centrocamilliano@sentieriformativi.it