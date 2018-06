La Scuola della Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano San Zeno di Verona porta all’interno dei laboratori didattici del settore marmo una nuova macchina a controllo numerico, investendo per la formazione dei propri studenti e delle aziende del territorio.



Sabato 23 giugno 2018, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, è in programma l’evento di inaugurazione di una nuova macchina altamente tecnologica.



Si comincerà alle ore 10:00 con un intervento dal titolo “La formazione e l’industria 4.0 per competere nei mercati internazionali”.



Alle ore 11:45 avverrà l’inaugurazione della nuova macchina a controllo numerico modello GMM Litox 38CN2, che verrà utilizzata nella formazione degli studenti del settore marmo della Scuola della Formazione Professionale dell’Istituto Salesiano San Zeno, che ha sede a Sant’Ambrogio di Valpolicella.



La nuova macchina a controllo numerico sarà utilizzata anche per la formazione e l’aggiornamento professionale delle competenze degli operatori del comparto del marmo. La macchina, dotata di 5 assi interpolati, tornio, ventose e di un sistema di fotocamere all’avanguardia, rappresenta quanto di più tecnologicamente avanzato ci sia in fatto di tecnologia lapidea.



Durante l’evento di inaugurazione si terrà anche il "Dissemination Event” del progetto Erasmus+ Earn. L’Istituto Salesiano San Zeno offre ad alcuni studenti la possibilità, durante l’anno formativo, di partecipare ad esperienze di tirocinio formativo e di scambio culturale all’estero all’interno di Aziende partner.



Durante il "Dissemination Event” verranno presentati i risultati del progetto internazionale che ha coinvolto scuole e istituzioni della Slovenia, della Croazia e dell'Italia.