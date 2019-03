La fiaba comica di Neil Simon "Fools" in scena al Camploy di Verona

Sabato 23 marzo alle ore 21 e domenica 24 marzo alle ore 16.30, La Pocostabile va in scena al Teatro Camploy di Verona con lo spettacolo "Fools - Una fiaba comica", tratto dall'opera di Neil Simon e per la regia di Mario Peretti e Lucia Ruina.

Questa commedia dalla garbata ironia è ambientata, verso la fine del XIX secolo, in un piccolo villaggio dell'Ucraina dove giunge il maestro di scuola Leon per educare la giovane Sophia. Molto presto Leon scoprirà che una maledizione incombe sul villaggio; tutti i suoi abitanti sono infatti completamente privi di intelletto, compresa la dolce ed ingenua allieva. Attraverso spassosi giochi di parole e colpi di scena la vicenda, non priva di rimandi all'attualità, ci racconta come l’amore riesca a sciogliere la maledizione della stupidità.

(fonte Comune di Verona)