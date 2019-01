Visita guidata alla Fondazione Miniscalchi Erizzo, la casa museo di Verona

Anche Verona ha la sua casa-museo: la Fondazione Miniscalchi Erizzo. Questo splendido complesso monumentale di origine quattrocentesca prende il nome dalla famiglia Miniscalchi che giunse a Verona nei primi anni della dominazione veneziana.

All’estinzione della casata corrispose la nascita della Fondazione che si occupa oggi della gestione del bene. All’interno si conserva un vero tesoro artistico che spazia da arredi d’epoca, ceramiche antiche, armi storiche e una preziosa biblioteca.

Un’occasione da non perdere per ammirare una residenza nobiliare di straordinario valore e tutta da scoprire.

Programma

ore 16.15 ritrovo entrata Fondazione in via San Mamaso 2/A

ore 16.30 inizio visita guidata con Dott. Battiferro Bertocchi

ore 18.00 fine visita guidata



Iscrizione Obbligatoria entro il 6/2/19

Max 25 partecipanti



Quota di partecipazione €25,00 (per gli iscritti all'Associazione la quota sarà di €15,00, previa prenotazione e sarà comprensiva anche del costo biglietto d'ingresso) PER ISCRIZIONI WWW.MUSANTIQUA.IT



Info e prenotazioni: tel 334 9028475

email musantiquaverona@gmail.com info@musantiqua.it