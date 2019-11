I Folkstone live all'Area Exp di Cera

Manca poco all'ultimo concerto in Italia per la band storica dei Folkstone. Palcoscenico di questo evento sarà l'Area Exp di Cerea, in provincia di Verona a Cerea, il prossimo sabato 9 novembre 2019.

«Diario di un ultimo...tour, non era uno scherzo. Abbiamo sempre pensato che fare musica fosse un'urgenza interiore condivisa. - scrive la band dei Folkstone - Quello che volevamo dire con il progetto Folkstone lo abbiamo detto in questi intensi anni passati a condividere con voi la nostra musica ed il nostro modo di farla. O almeno ci abbiamo provato, mettendo noi stessi in toto. Ecco quindi che si chiude un cerchio, i Folkstone si sciolgono. Volge alla fine una stupenda e profonda storia di musica, volti, parole ed amicizia. Non ci vogliamo dilungare troppo. Tra poco si riparte con l'ultimo tour, per concederci la preziosa opportunità di potervi salutare a dovere...come solo voi che ci avete sostenuto album dopo album, concerto dopo concerto, anno dopo anno, meritate. Lo dicono tutti, ma noi lo crediamo davvero...siete il miglior pubblico che un "artista" possa chiedere. Grazie a tutti/e...ci vediamo per i saluti finali prima che il sipario cali per l'ultima volta».

Gli organizzatori, grazie ad una richiesta massiccia di biglietti, hanno deciso di spostare il concerto dall'area precedentemente designata al Padiglione B. Le due strutture sono entrambe nello stesso complesso di edifici ma, chiaramente, hanno una capienza differente. In questo modo danno la possibilità a chi non avesse ancora acquistato il biglietto di poterlo fare in tranquillità.

Presente in loco ampio parcheggio esterno; disponibile in zona bar menu con panini farciti e snack pronti da consumare. L'appuntamento è quindi per sabato 9 novembre presso il Padiglione B, Area Exp.

Apertura porte ore 20 - Inizio concerto ore 22.

Prezzo del biglietto in prevendita: 15 euro + diritti di prevendita TICKETONE.