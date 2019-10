Foliage sul monte Baldo con equipENatura

Hai ancora voglia di camminare in montagna? Vorresti faro in mezzo ai boschi e ai pascoli tipici del Monte Baldo? Abbiamo quello che fa per te! Sabato 2 novembre ritrovo al parcheggio del Bar al Canton di Affi alle 8, trasferimento fino al parcheggio delle Due Pozze e poi saliremo al Rifugio Telegrafo, Gaetano Barana, Monte Baldo dove vi aspetteremo per la chiusura stagionale!

DISLIVELLO: 1.000 metri

DIFFICOLTA': media

RITROVO: https://goo.gl/maps/cDja8VU27XBnH71HA

PREZZO: 15 euro a persona, 12 euro per tesserati equipENatura

Compresi nel prezzo:

Accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

Assicurazione durante l’accompagnamento

Numero minimo di partecipanti: 10

In caso di maltempo non verrà effettuata l'escursione.

Informazioni, contatti e prenotazioni

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO LE 14 DEL GIORNO PRECEDENTE L'USCITA A: info@equipenatura.it

Tel: +39 3403281258 (preferibilmente SMS o What’sApp).

Web: http://www.equipenatura.it