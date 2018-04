Grande live al Cohen Verona con il bluesman Folco Orselli

Sabato 28 aprile Folco Orselli sarà in concerto al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Il bluesman cantautore Folco Orselli continua il suo viaggio nei club e teatri italiani portando il suo spettacolo in solo (voce, chitarra e piano). Dopo il successo del tour 2017 (più di 100 date) ripropone la sua formula fatta di canzoni, racconti, entertainment e…blues. Ecco quello che dice del suo show " Un pianoforte, una chitarra e le mie storie. Lo spettacolo in solo è il contrario di quello che la parola lascia immaginare. Essere soli sul palco significa raccontare, cantare, suonare come se lo spettacolo fosse dedicato privatamente ad ognuno dei partecipanti, quindi si moltiplica e diventa un affollato scambio di confidenze.”

Essere outsider significa per Folco ritornare allo spettacolo della vita, del cantastorie, della consumata capacità di essere stregoni e di saper stare sul palco, attraverso la complicità che in ogni concerto si crea con il pubblico che affolla le sue date. Dopo il successo di “Outside is my side” il suo quinto disco prodotto da Gino e Michele (produttori di Zelig, Su la testa, Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano) continua l'outside tour, avrete di che divertirvi.

