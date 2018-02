A Legnago l'incontro "Non c'è ricordo senza conoscenza - Foibe ed esodo 1947/2018"

Per la data del 3/2/2018 alle ore 16, presso la sala civica “B” (via Matteotti n° 4), l’associazione “Progetto Nazionale Legnago” ha organizzato un incontro pubblico il cui tema sarà: “Non c'è ricordo senza conoscenza - Foibe ed esodo 1947/2018”. L’evento è stato organizzato in occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale Italiana – celebrata il 10 febbraio – istituita con legge 30 marzo 2004 n. 92.

Questa iniziativa vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». Interverrà con la propria testimonianza Anna Rismondo, nata a Rovigno d’Istria ed esule forzata dalla propria terra all’età di cinque anni. Anna Rismondo è membro dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Altro ospite della giornata sarà Gabriele Bosazzi, vicepresidente dell’associazione “Famia Ruvignisa”. Tale associazione, nata nel 1956, raccoglie gli esuli da Rovigno con il proposito di conservare storia e tradizioni. Attualmente conta circa 1500 soci sparsi nell’Italia e nel mondo, pubblica una rivista trimestrale ed organizza raduni annuali, che da qualche anno si svolgono proprio a Rovigno.