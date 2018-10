Torna all'ex Arsenale di Verona la manifestazione "Fogo, Castagne, Vin Brulè"

Dal 9 all'11 novembre fa il suo ritorno all'ex Arsenale di Verona la manifestazione "Fogo, Castagne, Vin Brulè". Ingresso gratis.

Orari dell’evento:

Venerdì dalle 18.00 alle 02.00

Sabato dalle 10.00 alle 02.00

Domenica dalle 10.00 alle 18.00

Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie, tramite una grande castagnata accompagnata da gruppi dal vivo. Una manifestazione a carattere culturale che lega comunità e atmosfera autunnale



Castagne - Gnocchi di malga - Vin Burlè e molto altro



Musica: Gruppi Live in Acustico



MERCATINO DELL’HAND MADE - Durante l’evento saranno presenti le bancarelle del gruppo creativo Manualmente Arte, che proporranno una vasta selezione di prodotti: gioielli, vestiti, moda e design, accessori e molto altro, tutto rigorosamente FATTO A MANO.



Evento organizzato dalle Associzaioni Culturali:

Joker Event & On Music

(fonte Facebook)