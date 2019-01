Giorni da sogno a "Flying Tiger" con i saldi, prezzo massimo su tutti i prodotti: 2 euro

Noi di Flying Tiger Copenhagen sogniamo a colori. È così che vediamo il mondo. Per quattro giorni renderemo il mondo ancora più colorato e divertente! Potrai realizzare i tuoi sogni più sfrenati quando abbasseremo i nostri prezzi a un max. di 2 € per articolo, indipendentemente dal prezzo precedente.

Per quattro giorni, acquista tutto ciò che il tuo cuore desidera: cose di cui hai bisogno, cose che sogni, cose che non sapevi esistessero. Quattro giorni di caccia al tesoro in un labirinto pieno di sorprese. Prendi un cestino e riempilo con prodotti ludici, design sorprendenti e oggetti che ti fanno sorridere. Nuovi articoli disponibili in negozio ogni giorno.

Realizza i tuoi sogni da giovedì 17 gennaio a domenica 20 fino a fine giornata. Una vita più ricca non costa una fortuna. Almeno non da Flying Tiger Copenhagen.