Cross Cardio Center: il fitness online con Ceetrus

Con i consigli di un esperto, le mura domestiche possono diventare ottime alleate in questo percorso di fitness casalingo. Lo sa bene Ceetrus, sempre pronta a soddisfare – anche online – le esigenze dei visitatori di tutti i suoi Centri Commerciali in Italia. Nasce così Cross Cardio Center, un'iniziativa inedita in collaborazione con il trainer internazionale e fondatore del programma Cross Cardio Jairo Junior.

Cross Cardio Center vedrà coinvolti online 21 Centri Commerciali (tra questi il Centro Commerciale Porte dell'Adige) per 21 giorni, dal 16 aprile al 10 maggio, con la pubblicazione quotidiana di video-lezioni del programma di Jairo Junior. Un percorso fitness innovativo, efficace e alla portata di tutti. Ma non finisce qui: gli utenti, infatti, potranno seguire gli allenamenti anche in compagnia dei propri amici su Facebook in modalità videoparty, partecipare a divertentissime challenge sportive tra i vari Centri Commerciali e molto altro: allenamento sì, ma anche un sorriso tutti insieme.

Un percorso di allenamento completo che unisce la tonificazione agli esercizi di metabolic gymnastic in lezioni di fitness musicale super coinvolgenti, guidate da veri professionsti, ma adatte a tutti dal principiante al grande sportivo. Cross Cardio Center è una risposta veloce e concreta di Ceetrus che in questa condizione delicata di lockdown si schiera in prima linea per favorire il benessere e il buonumore della sua community, regalandogli entertainment ed edutainment anche a distanza, proprio come in una vera, grande famiglia.

Jairo Junior

Classe 1976, Jairo nasce in Brasile, dove presto diventa uno dei più giovani talenti del fitness agonistico nazionale. Dopo anni di esperienza e una laurea in Fisioterapia all'Università di Catania, nel 2015 mette a punto l'innovativo metodo di allenamento cardiovascolare funzionale chiamato Cross Cardio (www.crosscardio.com), adattabile a tutti e finalizzato al miglioramento globale dell'individuo. Il programma, semplice quanto efficace, ottiene molto successo in tutte le sale fitness e ora, grazie a Ceetrus, sarà a disposizione anche delle community di 21 Centri Commerciali da nord a sud. Nessun macchinario richiesto, nessuna pre-coreografia da seguire e soprattutto nessun limite d'età. L'unico elemento necessario è un cellulare, un computer o un tablet tramite il quale seguire la pagina Facebook del proprio Centro Commerciale.