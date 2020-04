"Free Fitness Live su Facebook" ai tempi del coronavirus

In una situazione straordinaria come quella attuale, bisogna adottare risposte straordinarie, come ad esempio mettersi a disposizione per aiutare i nostri concittadini a mantenersi allegri e in forma durante questo periodo di forzato ritiro domestico.

Questo è quello che ha deciso di fare qui a Verona Liliana Chalá, ex-atleta olimpica ecuadoriana di atletica leggera ai giochi olimpici di Barcellona e Seul, Personal Trainer e Fitness Coach professionista da oltre 25 anni.

Liliana ha scelto di offrire a tutti pubblicamente una Finestra di Energia di 15-20 minuti, invitando i cittadini veronesi a partecipare su Facebook alle seguenti sessioni gratuite di Fitness (livelli basico e intermedio) che potranno seguire comodamente da casa o da dove si trovano

Lili Fitness Live su Facebook - Settimana dal 6 al 12 aprile 2020

Martedì 7 Aprile alle 19.30

Venerdì 10 Aprile alle 19.30

Attrezzi necessari: una sedia normale e un materassino o, in mancanza, un asciugamano di spugna grossa.

Durata del Lili Fitness Live: 15-20 minuti

Luogo: https://www.facebook.com/ lilianachala.coach

Per ulteriori dettagli su Liliana Chalá: https://www.facebook.com/ lilianachala.coach/about_ details