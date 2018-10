Al via in Veronetta la 9^ edizione del progetto First Step dell’Accademia di Belle Arti

Al via da venerdì 12 ottobre, a palazzo Erbisti a Veronetta, in concomitanza con l’apertura di ArtVerona, l’esposizione collettiva dei giovani artisti della 9^ edizione del progetto First Step dell’Accademia di Belle Arti. La mostra, che sarà inaugurata venerdì alle 18, presenta alla città le ricerche più interessanti delle giovani promesse artistiche dell’Accademia. L’evento, realizzato in collaborazione con Art Verona, Mart, Rotary Club Verona Soave Distretto 2060 e con il patrocinio di Comune e Provincia, si inserisce nel Festival Veronetta, all’interno del più ampio programma Art&TheCity di ArtVerona.

Il progetto si struttura in due momenti espositivi distinti. Dal 12 ottobre al 9 novembre, la mostra collettiva a palazzo Erbisti, che offre al pubblico una panoramica sullo stato dell’arte dei giovani talenti dell’Accademia. A seguire, da metà novembre a metà dicembre, una serie di mostre personali, curate direttamente dai galleristi e dai curatori coinvolti, con l’esposizione delle opere di nove giovani artisti selezionati. Coinvolte le gallerie: A+B di Brescia, Boccanera Gallery di Trento, yvonneartecontemporanea di Vicenza e, a Verona, La Giarina artecontemporanea, Studio la Città, Isolo17 Gallery, Fonderia 20.9, Galleria Fuori Le Mura.

Novità di First Step 2018, l’istituzione di quattro nuovi riconoscimenti ideati dall’Accademia in collaborazione con ArtVerona, Mart di Trento e Rovereto, e Rotary Club Verona Soave. Si tratta del Premio Veronetta, pensato insieme ad ArtVerona, che affianca la mostra collettiva First Step 9 con il coinvolgimento di quattro dei suoi artisti all’interno del progetto ‘La terza notte di quiete’, diffuso nei locali commerciali di Veronetta; Premio MartLAB, un laboratorio di due giorni ideato in collaborazione con il Mart; Premio Accademia, progetto di acquisizione opere giovanili da parte dell’Accademia a sostegno dei suoi artisti emergenti; Premio Veronetta, volto a supportare i giovani artisti nella loro formazione professionale.

Il programma della rassegna artistica è stato presentato questa mattina a palazzo Barbieri dall’assessore alla Cultura Francesca Briani, insieme al direttore dell’Accademia di Belle Arti Francesco Ronzon. Presenti Valeria Merighi Coordinamento collateral ArtVerona, il curatore del Mart Gabriele Lorenzoni, il presidente Rotary Club Verona Soave Distretto 2060 Antonio Trincanato e il presidente Ater Enrico Corsi, fra gli sponsor dell’evento.

«Cresciuto nel tempo, tanto da essere oggi uno degli appuntamenti annuali più attesi dal sistema dell’arte veronese e non solo – sottolinea l’assessore Briani –, il progetto First Step rappresenta una straordinaria occasione di promozione e visibilità per i giovani talenti dell’Accademia che, grazie a quest’ampia occasione espositiva, si confrontano per la prima volta in una concreta opportunità di crescita professionale e lavorativa».

Programma eventi ed informazioni sul sito www.accademiabelleartiverona. it.