Firmacopie con Capo Plaza alla Feltrinelli RED di Verona

Giovedì 26 aprile 2018 alle ore 18.30 presso la Feltrinelli RED in viale dell’Agricoltura, 5 a Verona, Capo Plaza incontra il pubblico e firma le copie del suo album d’esordio "20". Acquista il disco in tutte i negozi la Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

"20" è l'attesissimo album d'esordio di Capo Plaza, data scelta per l'uscita del disco è il 20 aprile, il giorno esatto del suo ventesimo compleanno. Capo Plaza, giovane rapper salernitano classe '98, ha già raggiunto traguardi inaspettati con brani come “Giovane Fuoriclasse” che in breve tempo ha raggiunto la certificazione di doppio platino, superando le 25 milioni di views su YouTube, e “Allenamento #2” doppio platino con più di 18 milioni di views.