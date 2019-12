Piantiamo fiori per festeggiare: camminate in Via Albere a Verona e dintorni

Vieni, partecipa alla nostra gioia: «Quando questo autunno ci siamo resi conto di essere arrivati a 80 partecipanti alle “Camminate in via Albere Verona e dintorni – turista nel tuo quartiere” ci siamo detti: se arriviamo a 100 festeggiamo!».

Domenica 15 dicembre 2019 dalle ore 9 alle ore 12 in via Albere/ponte Canal Camuzzoni: «Ci siamo ispirati dapprima al progetto Guerrilla Gardening, - raccontano i promotori dell'evento - ovvero all’idea di abbellire di fiori il quartiere, scegliendo poi di richiedere le dovute autorizzazioni. Il Consorzio Canale Camuzzoni, che ringraziamo, ci ha autorizzati non solo per l’aiuola richiesta, quella che guarda l’inizio di via Albere, ma anche per quella che guarda verso Porta Palio, come da immagine. Quindi a primavera vedremo fioriti gli ingressi al ponte di via Luigi Piccoli, su entrambi i lati. Questo è il nostro gesto per festeggiare il successo di un’iniziativa semplice e positiva, e per restituire un po’ di bellezza al nostro territorio che ogni giorno ci accoglie in gruppo, passo dopo passo».

Come posso partecipare?

Abbiamo già raccolto bulbi, semi e rizomi (tipici del nostro territorio) ma potrebbero servirne altri

Qualcuno di noi ha qualche attrezzo tipo rastrello e vanga, potrebbe servirne qualcuno in più in prestito

Aiutando fisicamente a rivoltare la terra che da anni non viene lavorata e piantando

Con una donazione all’associazione per aiutarci a sostenere le spese vive

Dando uno sguardo di controllo in futuro passando di lì, così che i fiori possano crescere bene in favore di un sorriso per tutti

«A fine lavori andremo a bere qualcosa insieme. - spiegano gli organizzatori - L’evento è gratuito, informale, ognuno è responsabile per sé. Per questo traguardo si ringrazia anche la Redazione di VeronaSera per sostenerci nel tempo con gli articoli online. Di recente l’associazione Easy Green Verona si era già attivata in favore del patrimonio verde del territorio promuovendo l’iniziativa "Ridiamo il sorriso alla pianura Padana" stimolando soci e simpatizzanti ad aderire al progetto: in particolare nel Condominio Centro Residenziale Palladio di via Albere – ma non solo – sono così state piantate ben 4 querce, e cespugli e siepi».

Non fai ancora parte del Gruppo “Camminate in via Albere Verona e dintorni”? partecipa e cogli questa occasione per conoscerci, sei il benvenuto! È un progetto dell’associazione Easy Green Verona ai fini della valorizzazione del territorio, del benessere e delle relazioni di buon vicinato. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno camminato con noi. A presto con le Camminate quotidiane.

Informazioni e contatti

Mail: easygreenverona@gmail.com

Web: http://www.viaalbereverona.com

Gallery