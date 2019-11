"La bella Fiordaliso e la strega Tirovina" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo

Domenica 24 novembre, lo spettacolo del DIM sarà dedicato ai bimbi e alle loro famiglie: la Compagnia Alberto De Bastiani metterà in scena alle 16.30 La bella fiordaliso e la strega Tirovina.

La strega Tirovina è ormai vecchia e i suoi incantesimi malvagi non funzionano più, si rende conto di non saper stare al passo con il tempo che vive di tecnologie in continua evoluzione e di prodotti genuini, biologici, certificati. Altro che mela avvelenata!

Nel ricordo e nell’insegnamento delle più belle fiabe dei fratelli Grimm, la storia si snoda tra colpi di scena e gag della ricca tradizione del teatro di burattini . Una storia con i vestiti della tradizione, ma il ritmo e le complessità della vita di oggi, in cui perfino i briganti hanno aggiornato le loro richieste di riscatto aggiungendo, al “solito” malloppo in oro, anche dei particolari beni di consumo.

Lo spettacolo si avvale di burattini e oggetti scenici originali realizzati da un maestro dell’arte scultorea e di effetti sonori che ironizzano sulle tecnologie d’uso quotidiano.

Informazioni e contatti

Web: http://dimteatrocomunale.it/