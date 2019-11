I Finley live a Bovolone per il loro "Santa claustrofobia tour"

I Finley arrivano a Bovolone il 6 dicembre 2019 con il loro tour invernale "Santa Claustrofobia" in cui proporranno un live ricco di emozioni e grandi hits! Non c'è bisogno di grandi presentazioni per la band che dal 2006, anno di debutto con "Tutto è possibile", ha fatto cantare l'Italia intera!

I Finley saranno al Palazzetto "Le Muse" di Bovolone dove faranno tappa per il loro tour invernale "Santa Claustrofobia". Nel corso di questo live imperdibile, i Finley riproporranno i loro più grandi successi, tra cui "Tutto è possibile", "Diventerai una star", "Fumo e cenere", "Adrenalina" e tanti altri.

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito su prenotazione

Apertura porte: ore 20

Posto riservato garantito fino alle 21

Dalle 21, accesso consentito fino a esaurimento posti

Ampio parcheggio gratuito davanti al palasport

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-finley