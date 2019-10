Finanziamenti europei, ministeriali e regionali: un incontro per conoscere le opportunità per il Baldo-Garda e la Valpolicella

Un incontro per formare e aiutare gli enti pubblici e il mondo dell’imprenditoria ad accedere ai bandi europei, ministeriali e regionali. L’appuntamento è per questo venerdì 4 ottobre, alle 20.30, nella sala civica XI Aprile 1848 a Castelnuovo del Garda.

Sono milioni gli euro messi a bilancio ogni anno, ma il più delle volte la mancanza di personale, la stesura del bando in lingua inglese e le strette tempistiche impediscono di poter usufruire di fondi importanti per il territorio. Scopo dell’incontro è quindi fornire le informazioni necessarie per permettere agli imprenditori e ai piccoli Comuni di accedere ai sostegni economici assegnati dalle istituzioni.

L’evento è promosso dall’europarlamentare veronese Paolo Borchia che, assieme a specialisti e tecnici, condividerà le informazioni utili e sarà disponibile a rispondere alle domande dei partecipanti.

«Le opportunità sono molte – osserva l’assessore al Bilancio Gianfranco Gugole – ma per partecipare ai bandi serve parecchio tempo e un’adeguata preparazione può fare la differenza. Per questo ringrazio l’eurodeputato Borchia per aver favorito il collegamento con Bruxelles».

«Per ottenere risultati importanti è necessario fare squadra e con la collaborazione di tutti le possibilità aumentano – spiega Borchia −. Nel corso dell’incontro ci concentreremo in particolare sul settore del turismo, per intercettare i bisogni del territorio».

«Si tratta di opportunità importanti per il nostro Comune – sottolinea il sindaco Giovanni Dal Cero −. Gli enti locali hanno la necessità di avere strumenti capaci di aiutarli a far emergere le eccellenze e il poter contare su finanziamenti significativi può essere una strada».

Questo il programma dell’incontro sulle opportunità per il Baldo-Garda e la Valpolicella. Porteranno i saluti il sindaco Dal Cero, l’eurodeputato Marco Dreosto, l’assessore Gianfranco Gugole e il consigliere provinciale Silvio Salizzoni. Seguiranno gli interventi dell’europarlamentare Paolo Borchia e del consigliere delegato ai Bandi e Finanziamenti Paolo Gallina. Completeranno il quadro Stefano Sisto, dirigente dell’unità organizzativa Programmazione Turistica della Regione Veneto e la consulente Simona Rossotti. Moderatore dell’incontro il giornalista Stefano Rasulo.

Informazioni e contatti

Web: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it